EPFO 3.0 में PF निकालना होगा आसान, मगर ये गलतियां बढ़ा सकती हैं मुश्किलें

EPFO 3.0 के तहत कर्मचारियों को PF से जुड़ी कई नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। सदस्य UPI और UPI वाले ATM के जरिए सीधे अपने PF का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से UAN एक्टिवेट करना, पासबुक देखना और ऑनलाइन क्लेम करना भी आसान होगा। हालांकि, इन आसान तरीकों के बावजूद कुछ छोटी-छोटी गलतियों से आपको PF ट्रांसफर में समस्या आ सकती है।

#1 गलत जानकारी और देर से बढ़ सकती है परेशानी PF ट्रांसफर में सबसे बड़ी दिक्कत गलत या अधूरी जानकारी से होती है। नाम, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट या पते में अंतर होने पर प्रक्रिया अटक सकती है। नौकरी बदलने के बाद अगर नया एम्प्लॉयर समय पर EPF की जानकारी नहीं जोड़ता, तब भी देरी हो सकती है। कई लोग ट्रांसफर रिक्वेस्ट देर से भेजते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए नई नौकरी शुरू करते ही सभी जानकारी ध्यान से अपडेट करना जरूरी माना जाता है।

#2 UAN और KYC की गड़बड़ी रोक सकती है ट्रांसफर हर कर्मचारी के लिए एक ही UAN नंबर तय होता है, लेकिन कई बार पुराना UAN साझा नहीं करने पर नया नंबर बन जाता है और ट्रांसफर रुक सकता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर भी दिक्कत आती है। अगर कंपनी की तरफ से एग्जिट डेट या दूसरे रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए हों, तब भी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। ऐसे में UAN और KYC की जानकारी समय-समय पर जांचते रहना जरूरी है।

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