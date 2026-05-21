UPI से जल्द निकाला जा सकेगा EPF का पैसा, जानिए क्या होगा तरीका

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) जल्द ही UPI के जरिए EPF पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने वाला है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत EPFO सदस्य अपने खाते का योग्य बैलेंस सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और EPF निकालने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी।

सुरक्षा UPI पिन से होगा सुरक्षित ट्रांजैक्शन नई सुविधा शुरू होने के बाद सदस्य अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट में उपलब्ध EPF बैलेंस देख सकेंगे। इसके बाद वे अपने UPI पिन का इस्तेमाल करके सुरक्षित तरीके से पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। रकम सीधे सदस्य के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। पैसा अकाउंट में आने के बाद लोग उसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए कर सकेंगे या ATM से नकद भी निकाल पाएंगे। सरकार इस सिस्टम को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

तरीका अभी कैसे निकालना पड़ता है EPF पैसा? EPFO सदस्यों को अभी पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लगता है। हालांकि ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम के तहत कई क्लेम अब तीन दिनों के अंदर निपटाए जा रहे हैं। सरकार ने इसकी सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इससे बीमारी, शादी, पढ़ाई और घर जैसे जरूरी कामों के लिए कर्मचारियों को जल्दी पैसा मिल पा रहा है और प्रक्रिया काफी आसान हुई है।

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