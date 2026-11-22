चोलेट ने बाजार के उन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दिखाया गया है कि अपेक्षाकृत कम फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग रेशियो के कारण कई सेमीकंडक्टर कंपनियों ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है।

इस सूची में सैनडिस्क, स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस और माइक्रोन जैसी सेमीकंडक्टर कंपनियां शामिल हैं।

उन्होंने लिखा, "या तो आप यह मान लें कि AI का विस्तार खत्म हो चुका है, AI बस एक क्षणिक लहर थी और कंप्यूटिंग की जरूरत अपने चरम पर पहुंच चुकी है।"