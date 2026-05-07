OpenAI टीम को टेस्ला में लाना चाहते थे मस्क, अदालत में पेश दस्तावेजों से हुआ खुलासा

एलन मस्क और OpenAI के बीच चल रहे विवाद में अब नए खुलासे सामने आए हैं। अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार, मस्क ने साल 2018 में OpenAI की टीम को टेस्ला के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। मस्क चाहते थे कि सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन और इल्या सुत्स्केवर टेस्ला के AI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें। उस समय मस्क को लगने लगा था कि OpenAI अपने बड़े AI लक्ष्य को सही तरीके से हासिल नहीं कर पाएगी।

योजना टेस्ला में बड़ा AI विभाग बनाने की थी योजना अदालती गवाही में बताया गया कि मस्क टेस्ला के अंदर बड़ा AI विभाग बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने डीपमाइंड के प्रमुख डेमिस हसाबिस को भी जोड़ने का विचार किया था। मस्क का मानना था कि टेस्ला AI तकनीक में बड़ी भूमिका निभा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, उस समय OpenAI और मस्क के बीच AI के भविष्य और कंपनी के नियंत्रण को लेकर मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के रिश्ते खराब होने लगे थे।

चिंता OpenAI टीम को मस्क की सोच पर थी चिंता अदालत में पेश ईमेल और मैसेज से पता चला कि OpenAI के कुछ अधिकारी मस्क की AI समझ को लेकर चिंतित थे। टीम के लोग मस्क का सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि मस्क ने AI और AGI को पूरी तरह नहीं समझा है, जिससे OpenAI के नेताओं और मस्क के बीच दूरी बढ़ी। बाद में मस्क ने OpenAI छोड़ दिया और कंपनी ने अपनी नई सीमित-लाभ वाली संरचना अपनाई, जिसको लेकर अब कानूनी विवाद चल रहा है।

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