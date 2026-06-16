स्पेस-X 5,700 अरब रुपये में खरीदेगी AI कोडिंग कंपनी कर्सर

एलन मस्क का बड़ा दांव, स्पेस-X 5,700 अरब रुपये में खरीदेगी AI कोडिंग कंपनी कर्सर

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:03 pm Jun 16, 202606:03 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने AI कोडिंग एजेंट कर्सर बनाने वाली कंपनी एनीस्फीयर को खरीदने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि 60 अरब डॉलर (लगभग 5,700 अरब रुपये) के इस अधिग्रहण का मकसद एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब स्पेस-X ने हाल ही में शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है और उसकी लगभग 190 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।