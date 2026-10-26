स्पेस-X ने AI चिप खरीदने के लिए लिया कर्च

एलन मस्क की स्पेस-X ने AI चिप खरीदने के लिए जुटाए करीब 3,800 अरब रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Oct 26, 202609:46 am

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X डाटा सेंटर बनाने के लिए बड़े स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप खरीदने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने 40 अरब डॉलर (लगभग 3,800 अरब रुपये) के कर्ज की व्यवस्था की है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्पेस-X के पास स्टारलिंक और रॉकेट लॉन्च से कमाई के दूसरे साधन हैं, जिनकी मदद से कंपनी इन चिप्स का भुगतान कर सकती है।