एलन मस्क की संपत्ति 125 लाख करोड़ रुपये हुई

स्पेस-X के शेयरों में तेजी से एलन मस्क की संपत्ति 125 लाख करोड़ रुपये हुई

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:03 pm Jun 16, 202612:03 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की निजी संपत्ति ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। द कोबेसी लेटर की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेस-X के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी के बाद मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 1.3 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 125 लाख करोड़ रुपये) से अधिक हो गई है। यह अब तक किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा दर्ज की गई संपत्ति है। स्पेस-X के शेयरों में तेजी और निवेशकों की भारी दिलचस्पी ने मस्क की संपत्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।