स्पेस-X के शेयरों में तेजी से एलन मस्क की संपत्ति 125 लाख करोड़ रुपये हुई

स्पेस-X के शेयरों में तेजी से एलन मस्क की संपत्ति 125 लाख करोड़ रुपये हुई
क्या है खबर?
एलन मस्क की निजी संपत्ति ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। द कोबेसी लेटर की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेस-X के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी के बाद मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 1.3 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 125 लाख करोड़ रुपये) से अधिक हो गई है। यह अब तक किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा दर्ज की गई संपत्ति है। स्पेस-X के शेयरों में तेजी और निवेशकों की भारी दिलचस्पी ने मस्क की संपत्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।
प्रदर्शन
स्पेस-X के शेयरों ने दिखाई जोरदार रफ्तार
स्पेस-X का शेयर रातोंरात 220 डॉलर के ऊपर पहुंच गया। कंपनी का शेयर अपने 135 डॉलर प्रति शेयर के IPO मूल्य से करीब 63 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा है। इस तेजी के साथ स्पेस-X का बाजार पूंजीकरण लगभग 2.9 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 275 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा माइक्रोसॉफ्ट के बाजार मूल्य से 100 अरब डॉलर (लगभग 9,500 करोड़ रुपये) से भी कम पीछे है और कंपनी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है।
IPO
इतिहास का सबसे बड़ा IPO फंड जुटाने का दावा
स्पेस-X ने अपने IPO के जरिए लगभग 85.7 अरब डॉलर (लगभग 8,200 अरब रुपये) जुटाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह इतिहास का सबसे बड़ा IPO फंड जुटाने वाला इश्यू बन गया है। कंपनी की लिस्टिंग के बाद निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया है और बड़ी संख्या में लोग करोडपति बन गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर निवेशकों की दिलचस्पी और इतनी तेज बढ़त वाला IPO पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो।
ताकत
टेस्ला और स्पेस-X ने बढ़ाई मस्क की ताकत
स्पेस-X की तेजी के साथ मस्क की दूसरी प्रमुख कंपनी टेस्ला भी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल है। स्पेस-X और टेस्ला की संयुक्त बाजार कीमत बढ़कर करीब 4.4 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 420 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा ऐपल के बाजार मूल्य से भी अधिक और गूगल के बाजार मूल्य के लगभग बराबर है। इन दोनों कंपनियों की मजबूत स्थिति ने मस्क को वैश्विक कारोबारी दुनिया में अभूतपूर्व बढ़त दिलाई है।