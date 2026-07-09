ट्विटर शेयर खरीद विवाद में एलन मस्क को राहत

ट्विटर शेयर खरीद विवाद में एलन मस्क को राहत, कोर्ट ने समझौता किया स्वीकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:37 am Jul 09, 202609:37 am

क्या है खबर?

अमेरिका में एलन मस्क को ट्विटर शेयर खरीद मामले में बड़ी राहत मिली है। एक संघीय अदालत ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और मस्क के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी। हालांकि, जज ने इस समझौते पर कई सवाल भी उठाए और कहा कि इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर संदेह है। इसके बावजूद अदालत ने तय मानकों के आधार पर समझौते को स्वीकार कर लिया और अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी दर्ज कीं।