स्पेस-X और xAI के विलय से एलन मस्क की संपत्ति में इजाफा हुआ है

एलन मस्क इस साल बन सकते हैं दुनिया के पहले खरबपति

क्या है खबर?

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क 2026 में दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही वे 800 अरब डॉलर (करीब 72,000 अरब रुपये) का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। अब उनकी संपत्ति 850 अरब डॉलर (करीब 76,500 अरब रुपये) हो गई है और उम्मीद है कि जल्द ही इसको भी पार सकते हैं। वर्तमान में वे 3 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति से भी अधिक धनवान हैं।