प्रेम संबंध विवाद से घिरे जेंसेन हुआंग का एलन मस्क ने समर्थन किया है

प्रेम संबंध स्वीकारने के बाद जेंसेन हुआंग के समर्थन में आए एलन मस्क, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने अपने विवाहेतर संबंध को स्वीकार करके सबको चौंका दिया। हालांकि, उन्होंने महिला का नाम नहीं बताया, लेकिन उनका यह बयान तब आया है, जब कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम चीनी जासूस ऐलिस हुआंग के साथ जोड़ा गया था। जासूसी की इन चिंताओं के बीच अरबपति एलन मस्क ने जेंसेन के बचाव में सामने आए हैं। एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में मस्क ने उनका समर्थन किया है।