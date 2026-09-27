इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 अक्टूबर से महंगे हो जाएंगे

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 1 अक्टूबर से हो सकते हैं 8 फीसदी तक महंगे, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

त्योहारों सीजन से पहले एयर कंडीशनर (AC), LED टीवी, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली बड़ी कंपनियां 1 अक्टूबर से इनकी कीमतें 5-8 फीसदी तक बढ़ाने जा रही हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तांबा, स्टील और कच्चे तेल से बनी चीजों की कीमतें बढ़ गई। पश्चिमी एशिया तनाव की वजह से मुद्रा विनिमय दर में भी उतार-चढ़ाव हो रहा है। इस साल में उद्योग की ओर से कीमतें बढ़ाने का यह तीसरा दौर होगा।