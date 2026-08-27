भारत मे अंडे की कीमत बढ़ी

भारत मे अंडे की कीमत बढ़ी, सर्दियों में और महंगे होने की आशंका

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:08 pm Aug 27, 202606:08 pm

क्या है खबर?

भारत में अंडों की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है और आने वाले महीनों में लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों में अंडों की मांग बढ़ने से कीमतों पर और दबाव आ सकता है। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के अनुसार, पिछले साल अंडों के दाम करीब 35 से 40 प्रतिशत बढ़े हैं। फिलहाल दुकानों पर एक अंडा लगभग 8.50 से 9 रुपये में मिल रहा है।