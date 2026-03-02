ईजमाईट्रिप बना रहा खाड़ी देशों में फंसे भारतियों के लिए चार्टर उड़ान की योजना

ईजमाईट्रिप UAE में फंसे यात्रियों के लिए चार्टर उड़ान शुरू करने की योजना बना रही है

क्या है खबर?

ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईजमाईट्रिप ओमान से भारत के लिए चार्टर उड़ानें संचालित करने की योजना बना रहा है, ताकि अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित घर लौटने में मदद मिल सके। कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष निशांत पिट्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की है। उन्होंने लिखा, "अगर, आपको या आपके किसी परिचित को सहायता की आवश्यकता है तो कृपया चैनल से जुड़ें और इस मैसेज को व्यापक रूप से शेयर करें।"