EA करेगी 400 कर्मचारियों की छंटनी

EA करेगी 400 कर्मचारियों की छंटनी, बायोवेयर स्टूडियो भी होगा बंद

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:30 am Oct 22, 202611:30 am

क्या है खबर?

वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स (EA) एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। कंपनी दुनियाभर में करीब 400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। इसके साथ ही मास इफेक्ट और ड्रैगन एज जैसे लोकप्रिय गेम बनाने वाला बायोवेयर स्टूडियो भी बंद किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कई महीनों से कारोबार की समीक्षा की जा रही थी। इसके बाद भविष्य की योजनाओं के हिसाब से कामकाज में बदलाव करने का फैसला लिया गया है।