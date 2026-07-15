E20 पेट्रोल पर बोले नितिन गडकरी

E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी बोले- शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो चुकानी होगी ज्यादा कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:30 am Jul 15, 202610:30 am

क्या है खबर?

देशभर में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकरबड़े स्तर पर विवाद और चर्चा जारी है। इस बीच, द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर कोई चाहे तो बिना इथेनॉल वाला 100 प्रतिशत पेट्रोल भी खरीद सकता है। उन्होंने कहा, "जो लोग इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नहीं चाहते, वे 100 प्रतिशत पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अधिक कीमत चुकानी होगी।"