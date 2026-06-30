अभी परीक्षण के दौर में है E20 पेट्रोल

अभी परीक्षण के दौर में है E20 पेट्रोल, अगले साल तक सामने आएंगे नतीजे- केंद्र सरकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:01 pm Jun 30, 202601:01 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने आज (30 जून) सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम अभी परीक्षण के चरण में है। सरकार का कहना है कि इस योजना के प्रभाव और परिणाम अगले साल तक अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। यह जानकारी उस समय दी गई, जब इथेनॉल मिश्रण नीति को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही थी। सरकार लगातार इसे ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बता रही है।