घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 60 रुपये महंगा, जानिए आपके शहर में कितनी हुई कीमत 

अन्य शहरों में कीमत की बात करें तो IOC की वेबसाइट के अनुसार, मुंबई में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर की कीमत अब 912.50 रुपये में, कोलकाता में 939 रुपये और चेन्नई में 928.50 रुपये है। दूसरी तरफ 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,883 रुपये हो गई है। इसी तरह, मुंबई में 1,835 रुपये, कोलकाता में 1,990 रुपये और चेन्नई में 2,043.50 रुपये हो गई। जनवरी से मार्च तक कॉमर्शियल सिलेंडर 302 रुपए महंगा हो चुका है।

डिलीवरी पीरियड

बढ़ गया डिलीवरी पीरियड

रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रहीं हैं कि मध्य पूर्व संकट के कारण भारत के पास गैस का रिजर्व 12 दिनों का ही बचा हुआ है, वहीं सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश भी दिया है कि वह LPG के प्रोडक्‍शन को अधिकतम करें। तेल कंपनियों ने रसोई गैस के बुकिंग पीरियड को 21 से 25 दिन लागू कर दिया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, गरीबों को दिए गए 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शनों की कीमतें अपरिवर्तित हैं।