क्या जल्दी लोन चुकाने से बढ़ जाता है CIBIL स्कोर? जानिए सच्चाई
क्या है खबर?
पर्सनल लोन जल्दी चुकाने से ब्याज की बचत होती है, मासिक EMI का बोझ घटता है और आर्थिक राहत मिलती है। हालांकि, केवल इस उम्मीद में लोन समय से पहले बंद करना कि CIBIL स्कोर तुरंत बढ़ जाएगा, सही सोच नहीं है। क्रेडिट स्कोर कई बातों पर निर्भर करता है, इसलिए जल्दी रीपेमेंट का असर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। यह फैसला आपकी पूरी वित्तीय स्थिति, भविष्य की जरूरतों और नियमित आय पर भी निर्भर करता है।
#1
समय पर भुगतान सबसे जरूरी
लोन पूरा चुकाने के बाद आपका कुल कर्ज कम हो जाता है और मासिक भुगतान का दबाव भी घट जाता है।
इससे दूसरी वित्तीय जिम्मेदारियां संभालना आसान होता है और भविष्य में EMI छूटने का जोखिम कम हो सकता है।
समय पर सभी किस्तें चुकाने वाले उधारकर्ता की क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर मानी जाती है, इसलिए नियमित भुगतान सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि यही अच्छी क्रेडिट आदत भविष्य में नए लोन दिलाने और बेहतर भरोसा बनाने में मदद करती है।
#2
क्लोज्ड और सेटल्ड में फर्क
अपने इकलौते एक्टिव लोन को बंद करने से कुछ लोगों की मौजूदा क्रेडिट एक्टिविटी कम दिख सकती है, खासकर जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी होती है।
फिर भी केवल स्कोर बनाए रखने के लिए लोन जारी रखना समझदारी नहीं माना जाता। जरूरी यह है कि लोन पूरी रकम चुकाकर बंद किया जाए, ताकि रिकॉर्ड में क्लोज्ड दर्ज हो, सेटल्ड नहीं।
इससे भविष्य में नए कर्ज लेने के समय बेहतर भरोसा बनने की संभावना और भी मजबूत रहती है।
#3
रिपोर्ट जरूर जांचें
लोन बंद होने के बाद फोरक्लोजर और नो ड्यूज जैसे सभी दस्तावेज संभालकर रखें।
कुछ समय बाद अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर जांचें और देखें कि अकाउंट क्लोज्ड दिख रहा है, सेटल्ड नहीं। अगर कोई गलती दिखाई दे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। लंबे समय में समय पर भुगतान, कम कर्ज और सही रिकॉर्ड ही मजबूत CIBIL प्रोफाइल बनाते हैं।
यही आदतें भविष्य में बेहतर लोन मंजूरी, आसान वित्तीय अवसर और मजबूत क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने में मदद करती हैं।