क्रेडिट स्कोर कई बातों पर निर्भर करता है

क्या जल्दी लोन चुकाने से बढ़ जाता है CIBIL स्कोर? जानिए सच्चाई

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:02 am Aug 06, 202610:02 am

क्या है खबर?

पर्सनल लोन जल्दी चुकाने से ब्याज की बचत होती है, मासिक EMI का बोझ घटता है और आर्थिक राहत मिलती है। हालांकि, केवल इस उम्मीद में लोन समय से पहले बंद करना कि CIBIL स्कोर तुरंत बढ़ जाएगा, सही सोच नहीं है। क्रेडिट स्कोर कई बातों पर निर्भर करता है, इसलिए जल्दी रीपेमेंट का असर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। यह फैसला आपकी पूरी वित्तीय स्थिति, भविष्य की जरूरतों और नियमित आय पर भी निर्भर करता है।