PPF में निवेश तारीख का रिटर्न पर असर पड़ता है

क्या PPF में 5 तारीख के बाद निवेश करना है नुकसानदायक? जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या है खबर?

आप सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में हर महीने निवेश करते हैं, लेकिन तारीख पर ध्यान नहीं देते तो यह छोटी-सी चूक लंबे समय में आपके रिटर्न पर बड़ा फर्क डाल सकती है। ज्यादातर वेतनभोगी महीने की शुरुआत में पैसा हाथ में आने के बाद खर्च की योजना बनाते हैं और निवेश बाद में डाल देते हैं। महीने की 5 तारीख से पहले निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आइये जानते हैं निवेश की तारीख का क्या फर्क पड़ता है।