UPI इस्तेमाल करते समय रहें सावधान

रोज करते हैं UPI से भुगतान? इन बातों का रखें ध्यान, सुरक्षित रहेगा पैसा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:27 pm Sep 10, 202603:27 pm

क्या है खबर?

UPI आज भारत में रोजमर्रा के भुगतान का बड़ा जरिया बन चुका है। जून, 2026 तक देश में इसके 55 करोड़ से ज्यादा यूजर्स होने की बात कही गई है। इतनी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सुविधा के साथ छोटी गलती परेशानी बढ़ा सकती है। गलत UPI ID, नकली QR कोड या अचानक आई कलेक्ट रिक्वेस्ट से पैसे फंस सकते हैं। इसलिए भुगतान करते समय जरूरी सावधानियां रखना जरूरी है, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और ठगी से बचा जा सके।