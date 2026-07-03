टैक्स बचाने के लिए जान लें जरूरी नियम

विदेश से कमाई करते हैं? टैक्स बचाने के लिए जान लें यह जरूरी नियम

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:25 am Jul 03, 202609:25 am

क्या है खबर?

अगर आप विदेश की किसी कंपनी या क्लाइंट के लिए भारत में रहकर काम करते हैं, तो आपकी कमाई पर टैक्स से जुड़े नियम जानना बेहद जरूरी है। कई मामलों में विदेश और भारत, दोनों जगह टैक्स लागू हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि एक ही आय पर दो बार टैक्स देना पड़ेगा। सही प्रक्रिया अपनाकर और तय नियमों का पालन करके टैक्स से जुड़ी अतिरिक्त परेशानी और नुकसान से बचा जा सकता है।