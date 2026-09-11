क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए तो तुरंत करें ये काम

क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए तो तुरंत करें ये काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:54 am Sep 11, 202609:54 am

क्या है खबर?

अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाए या चोरी हो जाए, तो घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। कार्ड के गायब होने के कुछ घंटे बाद पता चलने पर भी कोई व्यक्ति उससे खरीदारी कर सकता है। ऐसे अनधिकृत ट्रांजैक्शन का पूरा नुकसान हमेशा ग्राहक को ही नहीं उठाना पड़ता। जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करती है कि फ्रॉड कैसे हुआ और आपने बैंक को इसकी जानकारी कितनी जल्दी दी। इसलिए देर करना भारी पड़ सकता है।