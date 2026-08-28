होम लोन चुकाने के बाद भी संभालकर रखें कागज

होम लोन चुकाने के बाद भी न फेंकें ये जरूरी कागज, सालों बाद आएंगे काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:58 am Aug 28, 202609:58 am

क्या है खबर?

होम लोन की पूरी EMI चुकाने के बाद कई लोगों को लगता है कि अब इससे जुड़े कागजों की जरूरत नहीं है। हालांकि, ऐसा करना आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकता है। घर बेचने, विरासत में देने या किसी कानूनी मामले के दौरान पुराने दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसलिए लोन खत्म होने के बाद भी इससे जुड़े जरूरी कागज सुरक्षित रखना चाहिए। खासकर घर के मालिकाना हक और लोन बंद होने का सबूत संभालकर रखना जरूरी है।