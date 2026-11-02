दीवाली में इस बार खर्च होंगे ज्यादा पैसे, जानिए क्या-क्या हो गया महंगा?

मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले दूध, खोया, चीनी, मेवे और पैकिंग का खर्च बढ़ने से मिठाइयां 10 से 15 फीसदी तक महंगी हुई हैं।

सूखे मेवों में पिस्ता के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। इसकी कीमत करीब 1,500 से 2,100 रुपये किलो पहुंच गई है, जबकि पिछली दिवाली यह लगभग 900 रुपये किलो था।

बादाम भी करीब 35 फीसदी महंगा होकर 1,000 से 1,200 रुपये किलो बिक रहा है। इससे त्योहारों की मिठाई और मेवों का खर्च बढ़ेगा।