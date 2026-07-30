सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई में दिक्कत

सूरजमुखी तेल की सप्लाई में दिक्कत, भारत ने दूसरे खाद्य तेलों का बढ़ाया आयात

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:55 pm Jul 30, 202602:55 pm

क्या है खबर?

वैश्विक चुनौतियों के कारण सूरजमुखी तेल की शिपमेंट अपने तय समय से देरी का सामना कर रही है। काला सागर क्षेत्र में बढ़ते हमलों की वजह से रूस और यूक्रेन से आने वाली खेप समय पर नहीं पहुंच पा रही है। व्यापारियों के अनुसार कई शिपमेंट 60 दिन तक देर से पहुंच रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे खरीदारों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है।