डिज्नी में फिर होगी बड़े पैमाने पर छंटनी

डिज्नी में फिर होगी बड़े पैमाने पर छंटनी, इन कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:01 am Nov 03, 202609:01 am

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कुछ मैनेजरों से सालाना खर्च में 20 फीसदी तक बचत करने का लक्ष्य रखने को कहा है। इसके लिए कर्मचारियों की संख्या घटाने के साथ दूसरे खर्चों में भी कटौती की जा सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक छंटनी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।