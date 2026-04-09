डिज्नी में बड़ी छंटनी की तैयारी, 1,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

अमेरिकी मनोरंजन कंपनी वॉल्ट डिज्नी में जल्द ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी आने वाले हफ्तों में 1,000 से ज्यादा नौकरियां कम करने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि यह कदम खर्च घटाने और कामकाज को सरल बनाने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि, कंपनी की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

विभाग मार्केटिंग विभाग पर सबसे ज्यादा असर रिपोर्ट में कहा गया है कि इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर कंपनी के मार्केटिंग विभाग पर पड़ सकता है। ज्यादातर कटौती इसी हिस्से में होने की संभावना जताई गई है। कंपनी अपने मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर और एकजुट बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस बदलाव के तहत कई पदों को हटाया जा सकता है, जिससे काम को ज्यादा संगठित और कम खर्च में चलाने की कोशिश की जा रही है।

असर कुल कर्मचारियों पर सीमित असर पड़ेगा बताया गया है कि इस छंटनी का असर कंपनी के कुल कर्मचारियों के 1 प्रतिशत से भी कम लोगों पर पड़ेगा। साल 2025 के अंत तक डिज्नी में करीब 2.31 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे। ऐसे में यह कटौती कुल संख्या के मुकाबले छोटी मानी जा रही है। फिर भी यह फैसला कंपनी की लागत घटाने और अपने ढांचे को मजबूत बनाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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