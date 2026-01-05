दिसंबर में डिजिटल भुगतान साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया

दिसंबर में डिजिटल भुगतान साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, GST कटौती का हुआ फायदा

क्या है खबर?

सितंबर में GST कटौती के चलते डिजिटल भुगतान ने दिसंबर में उच्चतम लेनदेन संख्या और मूल्य को छू लिया। इससे पहले मई में उच्चतम डिजिटल भुगतान आंकड़े दर्ज किए गए थे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और ऑटोमैटिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह फास्टैग जैसे प्रमुख डिजिटल भुगतान माध्यमों ने महीने के दौरान सबसे अधिक लेनदेन संख्या और मूल्य दर्ज किया। वेतन, लोन और कार खरीद जैसे भुगतानों सहित NEFT, RTGS और NACH ने भी सबसे अधिक मूल्य और मात्रा दर्ज की।