दिसंबर में डिजिटल भुगतान साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, GST कटौती का हुआ फायदा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 05, 2026
01:36 pm
क्या है खबर?

सितंबर में GST कटौती के चलते डिजिटल भुगतान ने दिसंबर में उच्चतम लेनदेन संख्या और मूल्य को छू लिया। इससे पहले मई में उच्चतम डिजिटल भुगतान आंकड़े दर्ज किए गए थे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और ऑटोमैटिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह फास्टैग जैसे प्रमुख डिजिटल भुगतान माध्यमों ने महीने के दौरान सबसे अधिक लेनदेन संख्या और मूल्य दर्ज किया। वेतन, लोन और कार खरीद जैसे भुगतानों सहित NEFT, RTGS और NACH ने भी सबसे अधिक मूल्य और मात्रा दर्ज की।

IMPS

IMPS से लेनदेन में भी हुई वृद्धि

उच्च मूल्य वाले ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर माध्यम IMPS में दिसंबर में लेनदेन का मूल्य अगस्त और अक्टूबर की तुलना में बढ़ा। अगस्त और अक्टूबर में IMPS के लेनदेन में गिरावट आई थी, जिसका मुख्य कारण पिछले कुछ सालों में UPI के मुकाबले इसकी घटती लोकप्रियता है। इसके अलावा नकदी निकासी के लिए ATM नेटवर्क स्विच (NFS) और ऑनलाइन बिल भुगतान प्लेटफॉर्म BBPS के आंकड़े अक्टूबर की तुलना में मामूली रूप से कम रहे।

गिरावट 

कार्ड से लेनदेन में हुई कमी

क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मूल्य और मात्रा सितंबर के रिकॉर्ड उच्च स्तर से लगभग 15-20 प्रतिशत कम है। कार्ड लेनदेन ऑनलाइन खर्च से प्रेरित हैं, जो सितंबर में चरम पर था, जो उस महीने आयोजित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सेल इवेंट्स के साथ मेल खाता था। सेल में कार्ड पर छूट मिलने के कारण कार्ड का उपयोग अधिक होता है। खास बात यह रही कि दिसंबर के डिजिटल भुगतान आंकड़े अक्टूबर से अधिक हैं, जो त्योहारों का महीना होता है।

