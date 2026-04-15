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क्या जोहो ने बिना बताए की 300 कर्मचारियों की छंटनी? जानिए कंपनी ने क्या कहा
कहा गया कि करीब 300 नए कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया गया

क्या जोहो ने बिना बताए की 300 कर्मचारियों की छंटनी? जानिए कंपनी ने क्या कहा

लेखन बिश्वजीत कुमार
Apr 15, 2026
03:53 pm
क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से फैले एक पोस्ट ने टेक कंपनी जोहो को अचानक चर्चा में ला दिया है। पोस्ट में कहा गया कि करीब 300 नए कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया गया। इस दावे ने खासकर पहली नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को काफी ज्यादा चिंतित और परेशान कर दिया। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने TCS, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जैसे बड़े ऑफर भी छोड़ दिए थे।

मामला

कंपनी ने बताया मामला क्या है?

जोहो ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि यह लेऑफ नहीं बल्कि इंटर्नशिप से जुड़ी एक बड़ी गलतफहमी है। कंपनी के अनुसार, इंटर्नशिप सिर्फ सीखने और अनुभव लेने का मौका होता है और इससे हर किसी को नौकरी मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को स्थायी नौकरी के ऑफर पहले ही मिल चुके हैं, जबकि बाकी का आकलन अभी भी लगातार जारी है और प्रक्रिया सामान्य तरीके से चल रही है।

बहस

युवाओं में बढ़ी चिंता और बहस

इस घटना के बाद टेक इंडस्ट्री में भर्ती के तरीकों को लेकर चर्चा और बहस काफी तेज हो गई है। कई लोगों ने साफ जानकारी न मिलने और पारदर्शिता की कमी को बड़ी समस्या बताया है। खासकर नए उम्मीदवारों के लिए यह स्थिति और ज्यादा अनिश्चितता पैदा कर रही है। हालांकि, कंपनी ने कहा कि उसके यहां फ्रेशर्स के लिए दूसरे रास्तों से भी नौकरी के मौके मौजूद हैं और प्रक्रिया जारी रहती है।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पोस्ट

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