कहा गया कि करीब 300 नए कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया गया

क्या जोहो ने बिना बताए की 300 कर्मचारियों की छंटनी? जानिए कंपनी ने क्या कहा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:53 pm Apr 15, 202603:53 pm

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से फैले एक पोस्ट ने टेक कंपनी जोहो को अचानक चर्चा में ला दिया है। पोस्ट में कहा गया कि करीब 300 नए कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया गया। इस दावे ने खासकर पहली नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को काफी ज्यादा चिंतित और परेशान कर दिया। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने TCS, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जैसे बड़े ऑफर भी छोड़ दिए थे।