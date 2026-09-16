क्रेडिट स्कोर तय करने में कई दूसरी चीजें भी भूमिका निभाती हैं

क्रेडिट स्कोर अचानक कम हो गया? इन कारणों पर दें ध्यान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:49 am Sep 16, 202609:49 am

क्या है खबर?

समय पर लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के बावजूद अगर क्रेडिट स्कोर गिर जाए, तो चिंता होना स्वाभाविक है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि स्कोर पर सबसे ज्यादा असर भुगतान में देरी का पड़ता है। हालांकि, क्रेडिट स्कोर तय करने में कई दूसरी चीजें भी भूमिका निभाती हैं। कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल, नई लोन पूछताछ, पुराने खातों में बदलाव और क्रेडिट रिपोर्ट की गलतियां भी इसकी वजह बन सकती हैं।