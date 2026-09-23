दो दशकों के निचले स्तर पर हीरे की कीमत

दो दशकों के निचले स्तर पर हीरे की कीमत, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:48 pm Sep 23, 202612:48 pm

क्या है खबर?

नेचुरल हीरे की कीमतें दो दशकों से ज्यादा समय में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। ट्रेडिंगव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, थोक बाजार में नेचुरल हीरे की कीमतें 2021 के मुकाबले करीब 30 से 40 प्रतिशत नीचे हैं। हालांकि, इसका सीधा फायदा भारतीय ग्राहकों को हीरे की अंगूठी या हार खरीदते समय पूरी तरह नहीं मिल सकता। तैयार गहनों की कीमत सिर्फ हीरे से तय नहीं होती, बल्कि सोने और दूसरी लागत भी इसमें शामिल होती है।