सभी पायलटों का होगा ड्रग टेस्ट

एयर इंडिया फुकेट फ्लाइट घटना के बाद DGCA सख्त, सभी पायलटों का होगा ड्रग टेस्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:11 pm Sep 10, 202605:11 pm

क्या है खबर?

हवाई सफर की सुरक्षा को लेकर भारत में पायलटों की ड्रग टेस्टिंग पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन कंपनियों को अगले साल जुलाई तक सभी पायलटों का कम से कम एक बार ड्रग टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। यह कदम हाल में फ्लाइट क्रू के नशे से जुड़े मामलों के बाद उठाया गया है। सभी एयरलाइंस में इस तरह की टेस्टिंग पहले से शुरू हो चुकी है और प्रक्रिया जारी है।