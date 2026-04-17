DGCA ने शुरू की स्पाइसजेट और अकासा के विमानों की टक्कर की जांच

कार्रवाई

अब तक क्या हुई कार्रवाई?

इस घटना का जिक्र करते हुए DGCA ने कहा, "जमीन पर संचालन के दौरान, स्पाइसजेट विमान का दाहिना विंगलेट अकासा विमान के बाएं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर से टकरा गया। दोनों विमानों को नुकसान पहुंचा है। जांच और मरम्मत के लिए उन्हें ग्राउंडेड कर दिया गया।" विज्ञप्ति में बताया, "DGCA ने ग्राउंड हैंडलिंग पहलुओं सहित एक और जांच शुरू की है। जांच लंबित रहने तक, स्पाइसजेट विमान के पायलट्स और संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी को ड्यूटी से हटा दिया गया है।"