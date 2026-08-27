दीपिंदर गोयल की टेंपल ने लंदन की लॉन्गेवियस को खरीदा, क्या होगा लाभ?
क्या है खबर?
दीपिंदर गोयल की हेल्थ-टेक स्टार्टअप टेंपल ने लंबी उम्र से जुड़ी दवाओं पर काम करने वाली लंदन की कंपनी लॉन्गेवियस को खरीद लिया है। इस सौदे की घोषणा गोयल ने गुरुवार को की। हालांकि, दोनों कंपनियों ने सौदे की रकम की जानकारी नहीं दी है। लॉन्गेवियस के संस्थापक डॉ. रॉबर्ट मोहर और डॉ. एवी रॉय अपनी टीम के साथ अब टेंपल में पूरे समय काम करेंगे। यह खरीद टेंपल के आने वाले उत्पाद की तैयारी से जुड़ी है।
लाभ
टेंपल को क्या मिलेगा इससे लाभ?
इस सौदे से टेंपल को चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता मिलेगी।
डॉ. रॉबर्ट मोहर कंपनी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) बनेंगे, जबकि डॉ. एवी रॉय विज्ञान प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों टेंपल की वैज्ञानिक टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे कंपनी अपने पहनने वाले उपकरण से जुड़े प्रयोगों, आंकड़ों और दावों को बेहतर तरीके से जांच सकेगी।
टेंपल का लक्ष्य अपने उत्पाद को बाजार में उतारने से पहले उसके पीछे मौजूद विज्ञान को मजबूत करना है।
काम
टेंपल का उपकरण क्या करता है?
टेंपल एक छोटा पहनने वाला उपकरण है, जिसे माथे और कान के बीच सिर के किनारे लगाया जाता है।
कंपनी के अनुसार, यह उपकरण वास्तविक समय में दिमाग में खून के बहाव और ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। गोयल की मुलाकात मोहर और रॉय से कुछ महीने पहले लंदन में हुई थी।
इसके बाद दोनों ने दो महीने तक रोजाना टेंपल का इस्तेमाल किया और उपकरण से मिले आंकड़ों को समझने में मदद की।
अन्य
दोनों विशेषज्ञ पहले से कर रहे थे मदद
गोयल के मुताबिक, मोहर और रॉय ने टेंपल की विज्ञान टीम के साथ काम करते हुए कंपनी के विचारों पर सवाल उठाए और उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों की जांच की।
उन्होंने टेंपल के शुरुआती वैज्ञानिक लेखों की भी समीक्षा की। मोहर के पास करीब 20 साल का चिकित्सा अनुभव है, जबकि रॉय ऑक्सफोर्ड से प्रशिक्षित जैव-चिकित्सा वैज्ञानिक हैं।
अब लॉन्गेवियस टेंपल के हिस्से के रूप में काम करेगा और दोनों विशेषज्ञ इसके मौजूदा ग्राहकों की भी देखभाल करेंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Temple acquires London-based Longevous— Deepinder Goyal (@deepigoyal) August 27, 2026
Hello everyone, quick update on @temple
We are excited to share that Temple is acquiring Longevous, an evidence-based longevity medicine practice based in London. The founders, Rob and Avi, and their team are joining Temple full time. They…