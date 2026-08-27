दीपिंदर गोयल की टेंपल ने लॉन्गेवियस को खरीदा

दीपिंदर गोयल की टेंपल ने लंदन की लॉन्गेवियस को खरीदा, क्या होगा लाभ?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:43 pm Aug 27, 202606:43 pm

क्या है खबर?

दीपिंदर गोयल की हेल्थ-टेक स्टार्टअप टेंपल ने लंबी उम्र से जुड़ी दवाओं पर काम करने वाली लंदन की कंपनी लॉन्गेवियस को खरीद लिया है। इस सौदे की घोषणा गोयल ने गुरुवार को की। हालांकि, दोनों कंपनियों ने सौदे की रकम की जानकारी नहीं दी है। लॉन्गेवियस के संस्थापक डॉ. रॉबर्ट मोहर और डॉ. एवी रॉय अपनी टीम के साथ अब टेंपल में पूरे समय काम करेंगे। यह खरीद टेंपल के आने वाले उत्पाद की तैयारी से जुड़ी है।