वैश्विक मांग की उम्मीद में कच्चे तेल में तेजी

वैश्विक मांग की उम्मीद में कच्चे तेल में तेजी, ब्रेंट 72 डॉलर के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:06 am Jul 07, 202610:06 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार (7 जुलाई) को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड 0.39 प्रतिशत बढ़कर 72.29 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 0.26 प्रतिशत चढ़कर 68.84 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। हालांकि, कीमतों में तेजी सीमित रही, क्योंकि निवेशकों का ध्यान अब पश्चिम एशिया के तनाव से हटकर वैश्विक सप्लाई और मांग की स्थिति पर आ गया है। इसी वजह से बाजार फिलहाल सतर्क बना हुआ है।