कच्चे तेल की कीमतों में 2.2 प्रतिशत की उछाल

ट्रंप की चेतावनी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 2.2 प्रतिशत की उछाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:51 am Jun 22, 202608:51 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज (22 जून) फिर तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई, जिसने ऊर्जा बाजार में फिर अनिश्चितता पैदा कर दी है। बाजार खुलते ही ब्रेंट क्रूड 2.2 प्रतिशत बढ़कर 82.30 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 78 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करने लगा।