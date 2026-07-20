ईरान-अमेरिका तनाव से महंगा हुआ कच्चा तेल

ईरान-अमेरिका टकराव से महंगा हुआ कच्चा तेल, ब्रेंट 90 डॉलर के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:55 am Jul 20, 202608:55 am

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सोमवार (20 जुलाई) को कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड 4 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 90.79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 2.65 प्रतिशत चढ़कर 84.68 डॉलर प्रति बैरल हो गया। पिछले सप्ताह भी दोनों प्रमुख तेल बेंचमार्क में करीब 15 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई थी, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में निवेशकों की चिंता और अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है।