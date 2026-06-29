अमेरिका-ईरान तनाव के बीच फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम, ब्रेंट 72 डॉलर के पार पहुंचा
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज (29 जून) फिर तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी WTI क्रूड की कीमत बढ़कर 69.72 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जबकि ब्रेंट क्रूड 72.25 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में दोनों प्रमुख बेंचमार्क में बढ़त दर्ज की गई। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है और निवेशकों की नजर तेल बाजार पर बनी हुई है।
वजह
अमेरिका-ईरान तनाव से बढ़ी सप्लाई की चिंता
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका गहरा गई है। अमेरिकी WTI क्रूड में 0.71 प्रतिशत और ब्रेंट क्रूड में 0.36 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। होर्मुज जलडमरूमध्य के पास जहाजों पर हमलों और तेल टैंकरों की धीमी आवाजाही ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल रही है। निवेशक लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सतर्क बने हुए हैं।
राहत
भारत के लिए फिलहाल राहत की स्थिति
हालिया बढ़त के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें पहले के मुकाबले अभी भी काफी नीचे हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को फिलहाल राहत मिल रही है। तेल की कीमतें हाल के ऊंचे स्तर से नीचे बनी हुई हैं, जिससे आयात लागत और महंगाई पर दबाव सीमित रहने की उम्मीद है। हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने पर बाजार की स्थिति तेजी से बदल भी सकती है। इसका असर ईंधन कीमतों और व्यापार पर भी पड़ सकता है।
बातचीत
आगे की बातचीत पर टिकी बाजार की नजर
अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच जल्द बातचीत होने की संभावना है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। दूसरी ओर, रूस भी ईंधन आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और डीजल निर्यात पर रोक लगाने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा काफी हद तक इन घटनाओं पर निर्भर करेगी। निवेशकों की निगाहें हर नए घटनाक्रम और फैसले पर टिकी हुई हैं।