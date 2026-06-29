अमेरिका-ईरान तनाव के बीच फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम, ब्रेंट 72 डॉलर के पार पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:00 am Jun 29, 202610:00 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज (29 जून) फिर तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी WTI क्रूड की कीमत बढ़कर 69.72 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जबकि ब्रेंट क्रूड 72.25 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में दोनों प्रमुख बेंचमार्क में बढ़त दर्ज की गई। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है और निवेशकों की नजर तेल बाजार पर बनी हुई है।