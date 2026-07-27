अमेरिका-ईरान तनाव थमते कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट

अमेरिका-ईरान तनाव थमते ही कच्चे तेल की कीमतों में 5 प्रतिशत की गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:10 am Jul 27, 202610:10 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार (27 जुलाई) को कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 5.05 प्रतिशत गिरकर 91.89 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 5.23 प्रतिशत टूटकर 84.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच नए हमले फिलहाल रुकने से तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। इसी कारण निवेशकों का भरोसा लौटा और तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है।