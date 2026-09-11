कच्चे तेल की कीमत हुई 108 डॉलर के पार

कच्चे तेल की कीमत हुई 108 डॉलर के पार, अब सोना-चांदी पर क्या होगा असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:04 pm Sep 11, 202602:04 pm

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड कुछ समय के लिए 108 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जबकि WTI 103-104 डॉलर के आसपास रहा। इस तेजी का असर सिर्फ महंगाई और इंपोर्ट बिल पर नहीं, बल्कि सोने और चांदी की कीमतों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब यह समझने पर है कि महंगा तेल कीमती धातुओं को किस दिशा में ले जाएगा।