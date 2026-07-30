कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर के पार

कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार, भारत के लिए बढ़ीं चिंताएं

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:57 pm Jul 30, 202603:57 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर तेज हो गई हैं। आज (30 जुलाई) ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 92.50 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। वैश्विक हालात बिगड़ने से तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ी है और आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।