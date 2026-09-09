अमेरिका-ईरान तनाव के बीच कच्चा तेल 100 डॉलर के पार

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच कच्चा तेल 100 डॉलर के पार, हूती हमलों से बढ़ी चिंता

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:15 pm Sep 09, 202605:15 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और सऊदी अरब में हूती हमलों के कारण बुधवार (9 सितंबर) को कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड 2.2 प्रतिशत बढ़कर करीब 100.07 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी WTI 94.73 डॉलर पर पहुंचा। यह जुलाई के बाद पहली बार है जब ब्रेंट 100 डॉलर के ऊपर गया है। मध्य-पूर्व में लगातार हमलों से तेल की सप्लाई प्रभावित होने की चिंता बढ़ी है।