अचानक ब्लॉक हो गया क्रेडिट कार्ड? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजहें

कई बार क्रेडिट कार्ड अचानक काम करना बंद कर देता है और भुगतान करते समय ट्रांजैक्शन असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग अक्सर घबरा जाते हैं और फ्रॉड का शक करने लगते हैं। हालांकि, बैंक कई दूसरे कारणों से भी कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर सकते हैं। कार्ड ब्लॉक होने पर घबराने के बजाय पहले कारण जानना जरूरी है। सही वजह समझने के बाद ही समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है।

#1 संदिग्ध गतिविधि बन सकती है वजह बैंक लगातार ग्राहकों के लेनदेन पर नजर रखते हैं। अगर किसी कार्ड से अचानक बहुत बड़ी खरीदारी हो, विदेश में खर्च किया जाए या बार-बार गलत पिन डाला जाए, तो सिस्टम उसे संदिग्ध मान सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिए कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। कई बैंक मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहक से पुष्टि मांगते हैं। अगर लेनदेन सही पाया जाता है, तो कार्ड को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है।

#2 बकाया भुगतान और KYC की दिक्कत क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर जमा न करने पर भी बैंक कार्ड पर रोक लगा सकते हैं। कई बार ऑटो-डेबिट फेल होने या क्रेडिट लिमिट पार होने से भी परेशानी आती है। इसके अलावा, KYC अपडेट न होना, पुराना मोबाइल नंबर या अधूरी पहचान संबंधी जानकारी भी कार्ड ब्लॉक होने की वजह बन सकती है। विदेश यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन सुविधा बंद होने पर भी कार्ड काम नहीं करता और भुगतान असफल हो सकता है।

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