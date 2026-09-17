क्रेडिट कार्ड EMI या पर्सनल लोन, बड़ी खरीदारी के लिए कौन सा विकल्प सही?

किसी विकल्प को चुनते समय सिर्फ मासिक EMI की तुलना नहीं करनी चाहिए। कम EMI के साथ लंबी अवधि होने पर भुगतान ज्यादा हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड की बड़ी खरीदारी से उपलब्ध लिमिट भी कम हो सकती है और क्रेडिट प्रोफाइल पर असर पड़ सकता है। अगर पूरा कार्ड बिल चुकाने में परेशानी है, तो दोनों विकल्पों की कुल लागत जांचें।

छोटी खरीदारी में कम शुल्क वाली कार्ड EMI और बड़े खर्च में उचित ब्याज वाला लोन सही होगा।