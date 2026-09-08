कॉपर की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर

कॉपर की कीमत ने तोड़ा रिकॉर्ड, करीब 14 लाख रुपये प्रति टन पहुंचा भाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:56 pm Sep 08, 202612:56 pm

क्या है खबर?

कॉपर की कीमत में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर तीन महीने के कॉपर फ्यूचर्स 0.8 प्रतिशत बढ़कर 14,533 डॉलर (करीब 14 लाख रुपये) प्रति टन तक पहुंच गए। यह जनवरी में बने पुराने रिकॉर्ड से ज्यादा है। इस साल अब तक कॉपर करीब 17 प्रतिशत महंगा हो चुका है। पिछले 12 महीनों में इसकी कीमत लगभग 47 प्रतिशत बढ़ी है। बाजार में अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी हलचल है।