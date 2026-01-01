नए साल की शुरुआत में महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर की कीमतें 111 रुपये बढ़ीं

नए साल 2026 की शुरुआत कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई है। 1 जनवरी से बड़े शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। यह बढ़ोतरी सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर पर लागू है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम घरों को फिलहाल राहत मिली है।

रेट महानगरों में नए रेट क्या हुए? कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर 1,580.50 रुपये से बढ़कर 1,691.50 रुपये हो गया है। मुंबई में इसका दाम 1,531.50 रुपये से बढ़कर 1,642.50 रुपये पहुंच गया है। कोलकाता में नई कीमत 1,795 रुपये और चेन्नई में 1,849.50 रुपये तय की गई है। देश के बड़े शहरों में यह बढ़ोतरी दिसंबर और नवंबर में हुई मामूली कटौती को पूरी तरह खत्म कर देती है।

असर होटल और खाने-पीने के कारोबार पर असर कमर्शियल LPG की कीमत बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार की लागत बढ़ने की आशंका है। कारोबारियों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से खाने-पीने की चीजों के दाम आगे चलकर बढ़ सकते हैं। छोटे और मध्यम स्तर के फूड बिजनेस के लिए साल की शुरुआत में यह बढ़ा खर्च चिंता का कारण बन सकता है। पहले से महंगाई झेल रहे ग्राहकों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है।

