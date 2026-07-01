कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता

कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ 183.50 रुपये तक सस्ता, घरेलू ग्राहकों को राहत नहीं

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:25 am Jul 01, 202609:25 am

क्या है खबर?

देश में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें आज (1 जुलाई) से कम हो गई हैं। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये तक की कटौती की है। यह वर्ष 2026 में पहली बार है जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। नई कीमतें आज से पूरे देश में लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।