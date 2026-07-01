कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ 183.50 रुपये तक सस्ता, घरेलू ग्राहकों को राहत नहीं
क्या है खबर?
देश में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें आज (1 जुलाई) से कम हो गई हैं। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये तक की कटौती की है। यह वर्ष 2026 में पहली बार है जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। नई कीमतें आज से पूरे देश में लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।
दाम
इन शहरों में घटे सिलेंडर के दाम
नई कीमतों के बाद दिल्ली और लखनऊ में 19 किलो का कमर्शियल LPG सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता हो गया है। कोलकाता में इसकी कीमत 174 रुपये, चंडीगढ़ में 181.50 रुपये और पटना में 173 रुपये कम हुई है। अब दिल्ली में यह सिलेंडर 2,930 रुपये में मिलेगा। वहीं कोलकाता में इसकी नई कीमत 3,081.50 रुपये और चंडीगढ़ में 2,954.50 रुपये हो गई है। राज्यों में टैक्स के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है।
राहत
घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिली राहत
तेल कंपनियों ने इस बार सिर्फ कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। घरेलू 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी। दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये बनी हुई है। यानी घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल सिलेंडर की कीमत में किसी तरह की राहत नहीं मिली है। घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा।
फायदा
होटल और रेस्टोरेंट को मिलेगा फायदा
कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बेकरी, क्लाउड किचन और दूसरे छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में नरमी आने के बाद यह फैसला लिया गया है। पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ी कीमतों के बाद यह पहली बड़ी कटौती है, जिससे कारोबारियों की परिचालन लागत कुछ कम हो सकती है। इससे छोटे कारोबारों का खर्च घटने और मुनाफा बढ़ने की भी उम्मीद है।