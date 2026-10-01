त्योहारों से पहले महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, 62.50 रुपये बढ़े दाम
क्या है खबर?
त्योहारों के सीजन से पहले तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी कर दी है। 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली में अब इसकी कीमत 2,810 रुपये हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग कारोबार में बड़े स्तर पर होता है। ऐसे में कीमत बढ़ने से इन कारोबारों के रोजाना के खर्च पर सीधा असर पड़ सकता है।
दाम
एक महीने में दूसरी बार बढ़े दाम
कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में एक महीने के भीतर दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले सितंबर में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 9.50 रुपये बढ़ाए गए थे।
अब अक्टूबर में 62.50 रुपये की नई बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा LPG इस्तेमाल करने वाले कारोबारों के लिए इससे हर महीने ईंधन पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।
खासकर छोटे रेस्टोरेंट, खाने की दुकानों और कम मुनाफे पर चलने वाले कारोबारों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है।
असर
रेस्टोरेंट और कारोबारियों पर बढ़ेगा खर्च
सिलेंडर महंगा होने के बाद होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबारों के कुल खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है।
कारोबारी इस अतिरिक्त खर्च को खुद उठाकर अपने मुनाफे को कम कर सकते हैं या फिर खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाकर इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूल सकते हैं। हालांकि, इसका असर हर कारोबार पर अलग-अलग हो सकता है।
यह उनकी LPG खपत, खाने की कीमत और पहले से तय दूसरे खर्चों पर निर्भर करेगा।
घरेलू LPG
घरेलू LPG सिलेंडर पर नहीं पड़ा असर
कमर्शियल LPG की कीमत में हुई इस बढ़ोतरी का असर घरेलू गैस सिलेंडर पर नहीं पड़ा है।
घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में इस बदलाव के तहत कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तेल कंपनियां समय-समय पर कमर्शियल LPG के दाम में बदलाव करती हैं और अलग-अलग शहरों में इसकी कीमत अलग हो सकती है।
अक्टूबर में बढ़ी कीमत त्योहारों के दौरान कारोबारियों के लिए अतिरिक्त खर्च बढ़ा देगी।