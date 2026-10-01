त्योहारों से पहले महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर

त्योहारों से पहले महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, 62.50 रुपये बढ़े दाम

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:36 am Oct 01, 202608:36 am

क्या है खबर?

त्योहारों के सीजन से पहले तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी कर दी है। 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली में अब इसकी कीमत 2,810 रुपये हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग कारोबार में बड़े स्तर पर होता है। ऐसे में कीमत बढ़ने से इन कारोबारों के रोजाना के खर्च पर सीधा असर पड़ सकता है।