कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 11 रुपये तक बढ़े, विमान ईंधन भी हुआ महंगा

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:55 pm Sep 01, 202601:55 pm

क्या है खबर?

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आज (1 सितंबर) से बढ़ोतरी कर दी है। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबारों में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का LPG सिलेंडर कई शहरों में महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 9.50 रुपये बढ़कर 2,747.50 रुपये हो गई है। मुंबई में नया दाम 2,701 रुपये और चेन्नई में 2,916.50 रुपये है। बढ़ी कीमतों से कारोबारों का खर्च बढ़ सकता है और इसका असर ग्राहकों पर पड़ सकता है।