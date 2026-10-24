वाणिज्य मंत्रालय AI से अप्रभावित व्यवसायों की कर रहा पहचान- पीयूष गोयल

जर्मनी में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं और छात्रों को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री ने कहा, "मैंने अपने मंत्रालय से उन पेशों की पहचान करने पर काम शुरू करने को कहा है, जिन पर AI का असर नहीं पड़ेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "आखिरकार, एक राष्ट्र के रूप में हमें करोड़ों लोगों के लिए योजना बनानी है। ऐसे कौन-से क्षेत्र हैं, जहां AI कार्यक्षमता को तो बढ़ा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इंसानी श्रम की जगह ले ले?"